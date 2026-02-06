IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Манолова: БСП ще трябва да се бори за 4%, за да влезе в следващия парламент

Парламентът е безплоден, промените в Изборния кодекс - безобразни

06.02.2026 | 21:41 ч. 9

"Залети сме от жалби, хората си пращат сметките. В сравнение с миналия месец са над два пъти по-високи. Няма обективна причина това да е така. Освен някаква игра с качеството на тока, подаване на по-ниско от регламентираното напрежение, не виждам друга обективна причина. Призоваваме КЕВР да разпореди на ЕРП-тата да не събира обжалваните сметки на гражданите и да не им прекъсва тока".

С тези думите лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова коментира пред Bulgaria ON AIR болезнения казус със завишените сметки за ток за януари на някои абонати.

В студиото на предаването "Денят ON AIR" тя показа жалба от адвокати, която, по думите ѝ, е неправилно адресирана до КЗП и КЗК. 

Манолова уточни, че отговорният орган е КЕВР и жалбата трябва да се подаде до Комисията.

Тя определи парламента като безплоден, а промените в Изборния кодекс - като безобразен финал на това НС.

"Страхът от Румен Радев ги накара да приемат такова законодателство. Ограничиха българите зад граница да гласуват, за да не гласуват за Радев. Това безумие ще бъде наказано. Коалицията си направи тънки сметки. В основата е страхът от Радев", подчерта Манолова.

Лидерът на "Изправи се.БГ" посочи, че управляващите "все още имат време да седнат и да защитят гражданите" с приемането на закона "Антиспекула".

"Безобразно се вдигнаха цените не само на хранителните продукти, на всичко. Законът за контрол на цените е внесен през юни. И петимата премиери не си мръднаха малкия пръст, за да защитят своите граждани. Скоро ще излезете в кампания и ще трябва да отговаряте за цените", предупреди Манолова.

Според нея сега "БСП ще трябва да се бори за 4%", за да влезе в следващия парламент. 

"Това е заради слугинажното поведение спрямо останалите партии в споделеното управление. Имат още шанс. Вкарайте закона, за да имате какво да кажете на вашите избирателите и да ги защитите", завърши Мая Манолова.

