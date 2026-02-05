БСП-ОЛ: Партиите не се интересуват от доходите на хората

Депутатът от БСП-ОЛ Габриел Вълков коментира, че от самото начало партията настоява за социални разходи в бюджета.

“Виждате инфлацията в държавата – цените растат, доходите на хората не отговарят на ръста им. Точно заради това в този бюджет бяхме предложили увеличаване на майчинските, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на учителските заплати да бъдат 125% от средната работна заплата за страната”, заяви от кулоарите на НС Вълков.

Той отново подчерта позицията на левица да бъде приет на второ четене бюджетът за 2026 г. Вълков е категоричен, че останалите партии не се интересуват от доходите на хората.

"Разправяме се с всякакви други неща в този парламент, вместо да решим реални проблеми, които всеки един български гражданин реално очаква", на мнение е депутатът.

От БСП-ОЛ подчертаха, че служебното правителство, което трябва да встъпи в длъжност, остава също без бюджет.

"Можем да влезем в спирала от избори и да няма приет бюджет през цялата година", коментира Вълков.

Социалистът каза още, че предложенията на "БСП-Обединена левица" в бюджета са ясни, те са съгласувани със синдикатите и са одобрени от всички – че МРЗ трябва да стане по-висока, че пенсиите трябва да станат по-високи по швейцарското правило, майчинските, учителските заплати.

"Заплатите на младите лекари също са част от този бюджет и могат да бъдат повишени чрез бюджета. Но въпросът е, че няма политическа воля от останалите партии да решат проблемите на хората", каза още Вълков.