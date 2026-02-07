БСП провежда конгрес, очаква се избор на нов лидер

СП провежда своя 51-ви конгрес, определян като съдбоносен за бъдещето на партията. Форумът на 7 и 8 февруари решава ключови въпроси за лидерството, курса и подготовката за предстоящите парламентарни избори.

Формацията ще проведе двудневно заседание в зала 3 на НДК. Първата точка в дневния ред е анализ на участието на "БСП-Обединена левица" в правителството в 51-вото Народно събрание, представен от председателя на Националния съвет и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров и от председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев.

Делегатите ще трябва да обсъдят и да приемат предизборната платформа на левицата за предстоящите предсрочни парламентарни избори и насоките за развитието на партията, изработена от работна група с председател Иван Таков.

Трета точка в дневния ред е предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Националния съвет и избор на нов лидер.

Според Георги Гьоков конгресът е мястото за всички важни решения — за смяна на курса, лидерството и доверието на обществото: "Върховният орган на партията е конгресът на БСП. Там могат да се вземат всякакви решения за смяна на курса. Единственото, което не очаквам от конгреса, е да смени идеологическата същност на БСП.

Габриел Вълков, който е кандидат за лидер, подчертава, че най-важното е новият председател да обедини партията и да я подготви за изборите:"Защото наистина има много проблеми, различни мнения вътре в организацията. Трябва ни консенсусна фигура, която да обедини БСП и да се явим заедно на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Конгресът ще реши съдбата на Зафиров, ще му прекрати мандата и след това ще изберем нов председател. Конгрес с избор от делегати - така е новият устав, отменихме прекия избор на предишния конгрес."

Ще се обсъжда и новата платформа "Една друга България", която цели преодоляване на олигархичния модел, възстановяване на държавността и връщане към основните социалистически ценности.

Борислав Гуцанов и Иван Таков заявиха, че партията трябва мъдро да избере най-подходящия лидер в настоящата тежка политическа ситуация: "Всяко време си изисква своя лидер и наистина конгресът трябва да подходи мъдро."; "От гледна точка на сегашната ситуация трябва да се направят някои преоценки."

Настоящият председател Атанас Зафиров не подава оставка, а окончателното решение ще се вземе от делегатите днес и утре, пише БНР.