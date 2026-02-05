IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калоян Паргов алармира: Потенциалът на БСП върви към Радев

Отделен въпрос е дали той ще го приеме

05.02.2026 | 20:45 ч. 2
Йотова би имала предимство на следващите президентски избори, според зам.-председателят на партията в оставка

Тихомълком изтича потенциалът от БСП към Румен Радев, но дали той ще ги приеме, е "отделна тема". Темата за предателството в политиката е тема, която всеки един политически ръководител трябва да има предвид и да има здрав гръб за всички ножове, които ще му се забият", коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Според него БСП е нужна на България, партията имала опита в модернизацията на държавата. 

БСП и Румен Радев

"Радев се идентифицира с БСП и с темата за неравенствата. Регионалните неравенства са много по-големи. Самите бюджети се разпределят неравно, допринасят за демографията и за всичко останало. Той каза, че няма да вдига данъците. Само че как бориш неравенствата с несправедливо разпределение", попита Паргов.

Той заяви още, че ако БСП не влезе в следващото Народното събрание (НС), може да се сърди единствено и само на себе си.

