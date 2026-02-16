Бистра Илиева: В началото пансионатните училища бяха екзотика, сега това е стратегия

Представители на водещи международни училища от Великобритания, Швейцария, Канада и Европа идват в София, за да се срещнат с български семейства.

"Това изложение е традиционно, но е първо за тази година и по повод нашата 20-а годишнина, ние сме решили да го направим още по-информативно за родителите. Поканили сме нашите партньори, имаме и партньори от Канада. Тази година новото е, че ще има и семинарна програма, което ще даде друг поглед на родителите да се запознаят по-задълбочено. От една страна информацията от училището е добре, но когато има и практическа част, ще бъде още по-полезно", каза Бистра Илиева от "Дарби колидж" в студиото на "България сутрин".

Тя уточни, че ще се отговори на въпроса каква е разликата между различните нива на английски.

"Ще се отговори и на въпроса каква е разликата в международните програми и как да се комбинират те с българската програма, кога и по кой начин трябва да се подготвят, за да бъдат успешни, и през какви етапи се преминава. Ще има представяне и на международно училище, което е в България - "Дарби колидж". Езиковите ваканции също са много атрактивни и сега е моментът, в който родителите избират какво да направи детето през лятото, къде да отиде", допълни Илиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ, преди детето да отиде в пансионатно училище в чужбина, има подготовка.

"Много от пансионатните училища имат и езикови ваканции. Ние отиваме на ваканция в училище, детето си вижда средата. За тези родители, на които децата не са пътували, е хубаво да се запишат в груповите програми. Те са за онези деца, на които родителите още се притесняват или не са уверени. Тогава имаме преподавател с тях, той ги води през цялото време, той е менторът", подчерта гостът.

Очаква се техен колега от Ирландия да дойде в България и да се запознае с родителите.

"Тази година имаме много екзотична програма - това е Япония. Има голям интерес, там ще учат английски. Много млади хора са запленени от тази култура. Имаме и Лос Анджелис, където също има какво да се види", разкри Бистра Илиева.

Попитана какви са възможностите за стипендиите, тя отговори: "По време на изложението моите партньори са подготвили много стипендии. Те са за академична подготовка. Но тук е много важна предварителната подготовка - "Дарби колидж" е училище, в което могат да дойдат още 8-9 клас, а 10-11 клас вече да заминат".

Има и спортни стипендии, които се дават за плуване, футбол, баскетбол.

"Ако в началото пансионатните училища бяха екзотика и само определени хора си позволяваха, то сега това е стратегия. Много родители осъзнават, че образователните програми в средното образование са многообразни в Европа. На някои места пансионатните училища са като малки градове. С родителите, които изпращат децата си в чужбина, си ставаме като семейство, поддържаме постоянно връзка", категорична е Илиева.