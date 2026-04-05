Запрянов след споразумението с Украйна: Нямаме никакви военни ангажименти

Със споразумението с Украйна ние не поемаме никакви военни ангажименти, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНР.

10-годишното споразумение за сигурност между България и Украйна бе подписано от служебния премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски подписаха на 30 март.

"Чуха се някои абсурдни твърдения за участие на България във войната в Украйна, това просто не отговаря на истината. По отношение на отбраната споразумението се базира на всички досега съществуващи договорености между двете страни. Няма нещо ново, което да е договаряно и подписано", заяви Запрянов.

Той поясни, че споразумението е свързано с изграждане на военните способности на Украйна, в което ние участваме и извършваме в рамките на решението на НАТО, на мисиите, които НАТО и ЕС провеждат. Също така се повтарят ангажиментите по военно-техническата помощ, която ние оказваме в съответствие с решението на Народното събрание още от 2022 г. и това е регламентирано, добави Атанас Запрянов и уточни, че правителството изпълнява стриктно тези решения.

По думите на Запрянов има области между България и Украйна, които са традиционно добре развити. Той даде пример с областта на военното образование, с добри контакти между Висшето военноморско училище във Варна и Военноморската академия на Украйна.

Също така има и някои нови елементи от гледна точка на работата по отношение на киберсигурността, посочи Атанас Запрянов. Той обясни, че Украйна, бъдейки във война, изпитва почти ежедневни атаки на киберсигурността, и има какво да споделят в това отношение. И това, което е важно, и което в разговор с министъра на отбраната на Украйна подчертах е, че ние много се интересуваме те да споделят по-подробно техния опит в областта на борбата с дроновете и използването на дроновете. В тази посока ще задълбочим сътрудничеството си, коментира служебният министър.

Той обясни, че в хода на използването на дроновете и на борбата с тях се оказва, че някои от технологичните решения, които и двете страни използват, същестуват не повече от месец.

Според него "трябва да се разделим с илюзията", че ще произведем дронове, които ще ни вършат работа за 50 години напред. Украинската армия е една от най-опитните армии и държави в това отношение, каза също Атанас Запрянов и добави, че те следят опита на бойното поле всеки ден, за да реагират на една или друга ситуация и да бъдат актуални.