Автобус пламна и изгоря на пловдивска спирка

Автобус по пловдивската линия №4 пламна на спирката до Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски". Инцидентът е станал малко преди 13.00 часа.

Първоначално от рейса започнал да излиза дим, след секунди димът станал гъст и избухнали пламъци, разказват очевидци в социалните мрежи.

На място след подаден сигнал пристигнали два екипа огнеборци. Заради пламналия автобус движението бе спряно в посока Сточна гара.

Няма данни за пострадали хора.

Тепърва ще се установява причината за пожара, но най-вероятно става въпрос за техническа неизправност.