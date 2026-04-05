IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Автобус пламна и изгоря на пловдивска спирка

Няма пострадали хора

05.04.2026 | 14:22 ч.
Снимка: Facebook

Автобус по пловдивската линия №4 пламна на спирката до Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски". Инцидентът е станал малко преди 13.00 часа.

Първоначално от рейса започнал да излиза дим, след секунди димът станал гъст и избухнали пламъци, разказват очевидци в социалните мрежи.

На място след подаден сигнал пристигнали два екипа огнеборци. Заради пламналия автобус движението бе спряно в посока Сточна гара. 

Няма данни за пострадали хора. 

Тепърва ще се установява причината за пожара, но най-вероятно става въпрос за техническа неизправност. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

изгорял автобус пловдив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem