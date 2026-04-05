Какво трябва да знаем преди да станем кръводарители

На Цветница всяка година има традиция да се дарява кръв на мобилни пунктове.

"Изключително важен е този жест да дариш частичка от себе си. Кръвопреливането спасява животи. Това е най-хубавото, което можем да направим на такъв голям християнски празник. В този ден, заедно с БЧК, Националния център по трансфузионна хематология и Българската православна църква откриваме различни пунктове за кръводаряване", сподели зам.-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска пред Bulgaria ON AIR.

Какво трябва да знаем преди да дарим кръв?

"За да дариш кръв трябва да си здрав - между 18 и 65 години, да си над 50 кг. Не трябва 48 часа да сте взимали никакви лекарства. Татуировките също оказват значение и трябва да се изчака известно време след такава. Когато се дарява кръв искаме да помогнем, но не трябва и да вредим. Минаваме през лекар, който установява дали е полезно даден човек да дари. Безвъзмездните кръводарители в България не са много. Обикновено става когато близък ще има операция и трябва да получи лечение", обясни д-р Тодоровска.

Мъжете могат да даряват пет пъти в годината максимум, а жените четири.

По думите ѝ почти няма случаи, в които на някого да му прилошее и всичко се случва под лекарско наблюдение за около 30 минути, като се даряват 450 мл.