Учител по история: Левски е имал само една мечта

Отбелязваме 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. В предаването “България сутрин” преподавателят по история Йордан Младенов споделя, че Левски не е имал лично имущество, а само една мечта.

“Човек, който има мечта е богат. В стремежа си да бъдем по-богати, лъскави губим мечти, страшно е, когато в душата мечтите изчезват", каза още преподавателят.

Според Младенов за Левски може да се научи много, ако се четат събраните трудове за дейността му.

"В писмата си Левски достатъчно неща е казал, за да разкрием неговия начин на мислене. Той, с неговите крилати мисли, остава в световната философска съкровищница - като "Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме", даде пример учителят по история.

Пред Bulgaria ON AIR той припомни, че две години Левски е бил учител във Войнегово, където е учил децата на всичко.

Разпитът преди обесването

Младенов каза, че по време на разпитите пред Османския съд Левски не само не предава своите съратници, но и извлича информация от разпитващите го докъде са стигнали в своето разследване по отношение на организацията.

"Те да му задават определени въпроси - той успява да разбере, че не са стигнали доникъде. Два революционни комитета пострадват, революционната организация от мрежа от повече от 500 комитета не е покътната", подчерта Младенов.

Историкът добави, че ЦРУ разучава организацията на Левски: "Такова мислене, организационни умения няма друг от нашите революционери".

Гледайте видеото с целия разговор.