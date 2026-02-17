4 сигнала са подавани срещу "рейнджърите" на Калушев, един от тях е за порно с деца

Хората на Ивайло Калушев се представяли като "Петрохански патрул рейнджъри". Това става ясно от доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" и работата на служители от структури на МВР по тях, съобщиха от МВР.

Докладът е публикуван в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г. от дирекция "Инспекторат" в МВР, а целият документ може да прочетете ТУК. Според него срещу организацията на Калушев са подавани 4 сигнала. Единият от тях е за порно с деца.

Един от сигналите е бил подаден от мъже на моторни шейни, които твърдят, че са били заплашвани от мъжете от "Петрохански патрул рейнджъри", които също били на моторни шейни. Хората на Калушев се държали "арогантно" и отправяли "закани и заплахи", като до физическа саморазправа не се стигнало, тъй като туристите с моторните шейни се оттеглили от мястото.

Липсва преписка по сигнала за заплахи и саморазправа в района на хижа "Петрохан". Тя е била образувана в РУ – Берковица и препратена на РУ – Годеч през март 2024 година. Установена е физическа липса на преписка, което поставя комисията в невъзможност да формулира еднозначен извод по съществото на сигнала, се посочва в доклада.

От друг сигнал, подаден до министъра на вътрешните работи от Росица Карамфилова-Благова, става ясно, че рамковото споразумение за сътрудничество между Борислав Сандов и "Национална агенция за контрол на защитените територии" не е било сключено върху бланка на МОСВ, поставен е подпис, но без име и не е сложен печата на Министерството на околната среда и водите.

На страницата на сдружението на Калушев пък имало споразумение с печата на МОСВ, но без входящ номер на ведомството.

МВР отбелязва, че в публичното пространство има статия, според която "Екоминистерството е дало на съмнителни частни гардове да пазят защитените зони". Но според МОСВ сдружението няма право да охранява защитените зони по Закона за биологичното разнообразие.

"На практика, според МОСВ, е налице изземване от сдружението на контролни функции и правомощия, вменени от закона на контролните органи на МОСВ", пишат в доклада си от МВР, като отбелязват, че министърът е поискал проверка на сдружението. Тогава СГП е образувала преписка.

В доклада е включен и сигнала на бабата и дядото, които се притеснили за състоянието на малкото си внуче. Според МВР те са били притиснати от сина си да оттеглят сигнала, тъй като се притеснявал, че съпругата му ще ги напусне. Сама тя им казала, че ако не се осъзнаят, няма да видят повече внучето си. По този сигнал МВР отбелзва, че е извършено разследване, като всички заключения по него следва да се приемат за правомерни.

По случая са извършени проверки от ГДНП, РУ – Годеч и 06 РУ – СДВР, както и под надзора на прокуратурата. Преписките не са връщани с допълнителни указания. Има постановен отказ за образуване на досъдебно производство от прокурорите в Костинброд и СРП.

Най-фрапиращият сигнал е от 2022 година, когато анонимен свидетел казва, че на в х. Петрохан има религиозна група, ръководена от Калушев, който блудства с малолетни и създава порнографско съдържание с тях. Според този сигнал групата е имала оръжия, които е криела в тайници. Именно в този контекст е разпитван и Валери, който след като бяха намерени телата, разказа своята история за пребиваването си при Калушев.

Според информацията от този сигнал, Калушев периодично намирал нови малки деца, които да приобщава към групата.

Издирвателните мероприятия не са били документирани по надлежния ред, сочи проверката на МВР. Проверката е прекратена през май 2023 година поради изтичане на срока.

