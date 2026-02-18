Разкриват нови подробности и видеа по случая "Петрохан" (НА ЖИВО)

"Искаме да наредим всички парчета от пъзела на тази трагична история и да съберем всички доказателства – да изясним фактите, да посочим мотивите за тези деяния, защо се случи това и кой е виновен:, каза на брифинг заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

"Съзнаваме, че обществото има нужда от отговори от достоверна и проверена информация, работим по всички възможни версии. Шестте жертви са вследствие на убийство, на склоняване към самоубийство. Доказателствата до момента сочат, че при Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство, това са фактите към момента. Ако бъде установена някаква различна обстановка от тази, която сме установили, ще си свършим работата, нищо няма да остане покрито. Днес отново ще видите записи на камери около хижата. Отново се потвърждава, че няма други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже в Петрохан. Част от камерите се включват и изключват при движение на хора или животни. За съжаление някои от камерите са унищожени в самия пожар, а други камери изобщо не са работили, каза Николова. На два от записите ще видите ключово наличие на йерархия в самата група, в която безспорен лидер е Ивайло Калушев. За АТВ-тата и джиповете също ще видите видеозаписи. За боеприпасите – МВР обясниха, че са се самовъзпламенили по време на пожара. Дейността на групата се е развивала в България и в чужбина години наред. Това е обект на разследване, заяви Николова", каза Николова.

Къде е Деян?

Фактите до момента са, че телата на Ивайло, Пламен и Дечо са намерени пред хижа "Петрохан" от свидетеля Деян, който подава сигнал за простреляните и за палеж в хижата. Деян е свидетел по делото и е разпитан два пъти, както и съпругата му в присъствие на адвокат. Относно Деян – свидетелят се намира в чужбина. Той е свидетел по делото, той не е обвиняем. Няма основание да му бъде повдигнато обвинение, нямаме законно основание да му забраним да пътува и не може да бъде ограничаван в това му право, заяви Николова.

Как е настъпила смъртта?

Допълнителни експертизи доказаха наличие на барутни частици по ръцете на Пламен и Дечо, а по ръцете на третия – Ивайло, има кръв, но са открити барутни частици по ръкавите на дрехите му. По оръжията е установено ДНК и на тримата мъже. Относно Околчица по дрехите и ръкавите на Калушев и Николай има следи. В кръвта на Калушев има наличие на фенобарбитал, което е успокояващо хипнотично средство. Тримата мъже на Петрохан - двама от тях имат по едно огнестрелно нараняване в областта на слепоочието, а Ивайло е с две - смъртта при него не е настъпила от първото, а от второто.

Къщата в Българи

При обиските на къщата в село България е намерена религиозна литература, идентична с тази, която е намерена в хижата в Петрохан. Иззети са веществени доказателства, които имат интимен характер.

Родителите не съдействат, нямало човек на ДАНС в групата

„Сами видяхте реакцията на родителите – едните изобщо не са повярвали на детето си, а други обвиняват собствените си деца за това, което се е случило“, каза Наталия Николова. И коментира, че няма информация за вербуван или действащ агент на ДАНС сред загиналите.

Обективни факти сочат, че хората от групата са имали контакти с политици. Те се проверяват. Тя подчерта, че няма никаква информация за вербуван или действащ агент на ДАНС сред загиналите.

„Ние като прокурори не искаме по никакъв начин случаят да бъде политизиран. Следва изрично да следваме върховенството на закона. Обективни факти обаче сочат че хора от групата са имали контакти с министри и длъжностни лица. Проверяват се“, заяви заместник-прокурор Николова.