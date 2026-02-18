Южното Черноморие е вторият най-голям имотен пазар в България

През 2025 г. имотният пазар в София записа най-силната си година след световната финансова и икономическа криза. Имаше един главен нерационален фактор, който доведе до този голям брой покупки - очакването, че ще влезем в еврозоната и това ще доведе до ръст на жилищните цени. Това заяви Добромир Ганев, бивш председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“ и партньор в „Комфорт & Форос Брокърс“, в предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.
За цялата минала година
в столичната служба по вписванията са регистрирани 40 629 покупко-продажи на недвижими имоти,
което е ръст с 15% спрямо 2024 г. Активността на имотния пазар в София се доближава до рекордните години покрай влизането на България в Европейския съюз – 41 586 сделки през 2006 г., 45 015 през 2007 г. и 40 906 през 2008 г.
„Много хора, които планираха да купят жилище в следващите пет години, избързаха и купиха по-рано, притеснявайки се от нов ръст на цените. Преди 2-3 години част от купувачите излязоха от пазара, защото очакваха да се вдигнат лихвите по ипотечни кредити. Това обаче не се случи и тези хора се върнаха на имотния пазар.“
През 2006-2008 г. на имотния пазар в България имаше много чужденци, които търсеха бързи печалби покрай влизането на страната ни в ЕС. Сега обаче чуждестранни купувачи почти липсват в София, а имотният пазар е доминиран от българи, включително живеещи в чужбина, коментира гостът.
Строителството намалява, цените растат
На въпрос има ли риск активността на столичния пазар да падне рязко, Ганев отговори, че със сигурност ще има намаление на броя сделки поне с 10%, но няма да е „падане от високо“.
„Притеснява ме друго – резкият спад на започнатото жилищно строителство в София и Варна. Това влияе на предлагането и е още една причина цените на апартаментите да нараснат с двуцифрен темп през 2025 г. Строителните предприемачи вероятно са по-предпазливи, тъй като искат да видят накъде ще тръгне пазарът през 2026 г. Друго обяснение за спада на започнатото строителство в определени големи градове са затрудненията с присъединяването към ВиК и електрическата мрежа.“
Южното Черноморие – вторият по големина имотен пазар в България
По Черноморието напоследък има силна активност от страна на украински граждани. Те предизвикаха възраждане на наемния пазар след Covid, а сега купуват. Това е обяснението за силния ръст на покупките в Слънчев бряг, Св. Влас, Равда, Ахелой и др., каза Добромир Ганев.
Имотният пазар в Бургас отбелязва най-силната си година за последните десет – с 9114 сделки през 2025 г. Новото строителство в Бургаска област също се развива добре.
Южното Черноморие е вторият най-голям имотен пазар в България, ако обединим данните от службите в Бургас, Несебър, Поморие и Царево. За 2025 г. общият брой сделки в целия регион е 21 649.
След пандемията много българи си купиха имоти по Южното Черноморие – както с цел инвестиция, така и да работят от разстояние. Допреди няколко години в този регион имаше много „застояла продукция“ от ново строителство и се намираха ваканционни имоти за по 20 000 – 40 000 евро, обясни Добромир Ганев.
Пазарът на имоти в Пловдив също отбеляза силна година с общо 18 064 сделки – това е вторият най-добър резултат за последните десет години след 2021 г. (18 916 сделки). За тези резултати повлия развитата икономика в и около града, както и силната активност от българи, живеещи в Турция - те купуват основно с инвестиционна цел в Пловдив, обясни гостът.
Общо за България активността на имотния пазар остава висока, но е далеко от рекордните резултати. През 2025 г. в цялата страна са сключени 226 513 договори за продажба, което е четвъртият най-добър резултат за последните десет години. Повече сделки имаше през 2021 г. (247 937), 2022 г. (242 624) и 2016 г. (228 586).
„В повечето градове на България има увеличение на броя сделки с до 5-7%, което показва нормален пазар. Градове като София, Пловдив и Стара Загора отбелязват двуцифрени ръстове, а във Варна покупко-продажбите остават почти без промяна. Лошото е, че ръстът на жилищните цени продължава да е твърде висок към третото тримесечие на 2025 г.“
Очаквания и прогнози за 2026 г.
Голяма е вероятността в първите месеци на годината да има спад в търсенето на жилищни имоти – като огледи, предварителни договори и брой сделки. Има обаче вероятност на българския пазар да се появят нови групи купувачи. Колеги от Словения, Хърватия, Латвия споделят, че след приемането в еврозоната са наблюдавали активност от чужденци на техните пазари, каза Добромир Ганев.
Вероятността за спад на жилищните цени през 2026 г. е малка. Възможно е да има успокояване на ръста, но това ще зависи основно от ситуацията при новото строителство, добави събеседникът.
