За втори път: Емилия Русинова е избрана за градски прокурор на София

Емилия Русинова е избрана за градски прокурор на София. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) единодушно я подкрепи за титуляр на длъжността. За другия кандидат – следователят Бойко Атанасов, нямаше нито един глас „за“.

За втори път Русинова застава начело на Софийската градска прокуратура (СГП). Тя оглавяваше тази прокуратура в периода 2016 г. до 2020 г.

Русинова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г.

От 1996 г. до 1997 г. е помощник следовател. След това има четири години, в които от публикуваната ѝ биография не става ясно с какво се е занимавала. Влиза в съдебната система през 2001 г. като прокурор в Софийската районна прокуратура.

Осем години по-късно е повишена в Софийската градска прокуратура и през 2014 г. става зам.-шеф, а през 2016 г. е избрана за градски прокурор на София.

От 2020 г. е в Софийската апелативна прокуратура, където е назначена за зам.-шеф.

От юни 2024 г. до май 2025 г. е и.ф. апелативен прокурор на София, а от 27 май миналата година е и.ф. градски прокурор.

Пръв пред Прокурорската колегия застана Бойко Атанасов. „Явявам се пред вас за пореден път. Последният път, когато съм се явил на конкурс за административен ръководител, беше през 2018 г. – за Специализираната апелативна прокуратура“, започна изложението си Бойко Атанасов и каза, че тогава е прогнозирал провала на специализираното правосъдие. „Това се потвърди и специализираната прокуратура беше закрита. Тогава в някои медии беше цитирано, че ми е направен моряшки бой от вас, тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров дори се подиграваше“, каза Атанасов пред колегията, цитиран от "Лекс".

Той посочи, че концепцията му е от две страници. И заяви, че отдел „Антикорупция“ в СГП е „набъбнал“ два пъти, там работят „хора от времето на Петьо Еврото“, има „цели семейства“. Атанасов каза, че по предложение на и.ф. шефката ѝ Емилия Русинова са сменени повечето зам. градски прокурори и това показва, че изборът ѝ е предопределен. По думите му той би назначил заместниците си без приятелски отношения, защото няма такива и след проверка за интегритет. Говори пред колегията и за това, че тримата криминалисти в СГП работят от 8,30 ч. до 17 ч., не дават дежурства, а тежки престъпления рядко се извършват през деня. Посочи още, че след като е била определена за и.ф. градски прокурор, Емилия Русинова е разместила прокурорите по отделите, което създало напрежение сред колегите, защото не било ясно с какви мотиви се прави това.

В отговори на въпроси, зададени от Българския институт за правни инициативи и цитирани днес от Огнян Дамянов – за ефективността на механизма за разследване на главния прокурор и необходими ли са и какви евентуално законодателни промени след две решения на Съда на Европейския съюз за Европейската заповед за арест, Атанасов заяви, че той като магистрат е ограничен да коментира въпроси, които са от компетентността на законодателя. А и било неуместно такива въпроси да се отправят към прокурор.

След него Прокурорската колегия изслуша Емилия Русинова. Тя беше попитана за въведената от нея нова структура в СГП. Русинова обясни, че е създала два нови отдела – единият е за пътнотранспортни, а вторият – за данъчни престъпления. Първият се налага заради чувствителността на темата в обществото и броя на престъпленията при шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Т.нар. данъчен отдел пък се наложило да бъде сформиран не просто поради факта, че в столицата са регистрирани най-големите данъкоплатци, а и заради това, че когато встъпила като и.ф. градски прокурор, заварила мегаотдел, който се занимавал с всякакви видове икономически престъпления. И целта ѝ била да облекчи работата на колегите си.

Освен това „извадила“ престъпленията, извършени от магистрати, от общия корупционен отдел и сформирала нов. При всяко едно от тези решения се е ръководила от броя на делата като искала да подобри организацията на работа и да постигне по-равномерна натовареност.

В отговор на въпрос Емилия Русинова изтъкна, че в СГП сменила подхода по отношение на контрола, който упражнява административният ръководител за повишаване на ефективността в работата. Вече вместо да изпраща напомнителни писма и справки на прокурорите за забавени дела и преписки, тя провеждала лични разговори. И вече имало ефект от тях, защото всеки понеделник не получавала досадно дълъг списък със забавени производства, получавала все по-кратки списъци и поздравления.

Тя беше попитана и каква е причината от по-високата позиция като зам.-шеф на АП-София да се кандидатира за ръководител на СГП.

Русинова поясни, че административният ѝ опит ще доведе до положително развитие на градската прокуратура, освен това професионалният ѝ път е минал в този район, познава работата на СГП и въпреки че пет години е била извън тази прокуратура, все пак като прокурор в апелативната прокуратура е упражнява надзорна дейност.

Тя поясни и на какъв принцип е избрала заместниците си. Доверила се на хора, които освен в СГП, са работили на различни нива. Те познават СГП отвътре, но са имали възможност и на поглед отвън, заяви Русинова, което пък им дава възможност да сравняват дейността на други окръжни прокуратури и може да ползват добрите практики от там в СГП.

Само двама членове на ПК на ВСС се изказаха след изслушването на двамата кандидати.

Първи беше Йордан Стоев. Той посочи, че за да се стигне до избор, трябва да се преценят три критерия по отношение на двамата кандидати.

Първият е концепцията. Стоев определи като несериозна тази на Атанасов, която е само от две страници. „В нея Бойко Атанасов е разгледал два-три въпроса, които явно са важни за него, но много неща бяха пропуснати – структурата на прокуратурата, кадровата обезпеченост, няма нищо за материалната база и проблемите, свързани с това, за документооборота, за взаимодействието с другите органи и най-важното – взаимодействието със Софийската районна прокуратура“, каза Стоев.

И допълни: „Всичко, което липсва в първата концепция, е написано детайлно в концепцията на Емилия Русинова. Посочени са конкретни проблеми и конкретни начини за решаването им. В концепцията на Емилия Русинова има визия за развитието на СГП, каквато не видях в концепцията на Бойко Атанасов“.

Йордан Стоев се спря и на представянето като изтъкна, че следователят не е успял да го убеди, че познава в детайли дейността на СГП. Определи представянето на Атанасов като повърхностно и пожелателно, като нещо, което тепърва ще се решава.

И последният критерий според Стоев е наличието на административен опит. А Бойко Атанасов няма такъв, докато Русинова имала богата визитка. Поради това Йордан Стоев заяви, че ще подкрепи Русинова.

Стефан Петров също заяви, че ще гласува за Русинова. Той изрази съжаление от представянето на Бойко Атанасов, като поясни, че му се е искало, като следовател, той да се представи по-добре. Напомни, че е имало процедури, в които Прокурорската колегия е избирала на такива постове можещи и компетентни следователи.

„Не ни убеди с представянето си, че може да ръководи Софийската градска прокуратура. Лично аз не можах да разбера как ще сформира ръководния екип в СГП, ако бъде избран. С това бягане от отговорност към ВКП и по-специално инспектората към ВКП и други отдели, не ме убеди, че може да сформира един действащ ръководен екип“, каза Стефан Петров.

По отношение на Емилия Русинова, Петров заяви, че тя има добър административен опит и може да се справи начело на СГП. „Когато преди година я избирахме за и.ф. административен ръководител на СГП, при нас витаеше, че това ще бъде временно и че на конкурса ще се явят други кандидати. Явно няма желание от страна на прокурорите и следователите за участие в такъв конкурс, а тази длъжност е може би най-трудната в рамките на прокуратурата“, посочи още Петров.

Така с осем гласа „за“ и нито един „против“ Русинова беше избрана за шеф на СГП.

Всичките осем присъстващи кадровиците гласуваха „против“ кандидатурата на Бойко Атанасов.