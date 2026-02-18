Какво показват новите записи от камерите в х. Петрохан? ВИДЕО

На съвместен брифинг на Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ бяха показани нови видеокадри от охранителните камери на хижата край Петрохан.

Органите на реда разполагат със записи от шест охранителни камери, поставени около хижата. Бяха показани откъси от 31 януари до пристигането на полицейските екипи на 2 февруари.

Камерата с най-много информация се нарича "Паркинг" и заснема изцяло северната страна на хижата, гаража, задният ѝ вход.

На 31 януари в 14 часа пристига кемперът на Ивайло Калушев. На брифинга обясниха, че на един от видеозаписите от периода преди Нова година си личи йерархията и почитанието към Калушев – другите му се покланят/коленичат пред него.

След това са вече станалите известни записи на "сбогуване" с Калушев и двамата младежи на 1 февруари, както и по-късно разговорът между тримата, открити мъртви в хижата, които казват помежду си: "За мен е чест".

На 1 февруари в 20:04 часа започва огънят от мазето на хижата. В 20:44 е запален първият етаж. В 21:12 се вижда голям огън от първия етаж към втория, вижда се движение на фенер в самата сграда, това са последните моменти, в които се виждат тримата мъже. Камерата е снимала почти през цялата нощ заради пожара и шумовете. Чуват се гърмежи малко по-късно към 21:30, възможно е да са изстрели.

В 1:26 на 2 февруари има преминаващо животно. След това пристигането на свидетеля Деян в 10:44, който пребивава около 7-8 минути в хижата, и след това пристигането на полицейските служители.

Камерата на централния вход на хижата, която гледа право към откритите по-късно трупове, е разтопена, DVR-ите са в тежко състояние, а опитите за възстановяване на записи продължават и в момента.

Видеозаписите показват, че не е имало външни хора на местопрестъплението, като не е открито нарушение на електропастира, не са открити следи от хора или автомобили около периметъра на хижата.

Ето какво показват камерите:

Камера 1 - Кръстопът

Показва подхода към хижата. Заснела е пристигането на Ивайло Калушев на 31 януари.

Няма движение по пътя след 17:56 ч. на 1 февруари до момента на пристигане на Деян Илиев - около 10:40-10:50 ч. на 2 февруари, когато той открива загиналите.

Камера 2 - Път

Обхваща пътя, водещ директно до хижа "Петрохан". Липсват следи от човек, заснето е само преминаващо животно. Първите кадри с човек са от пристигането на Деян Илиев.

Камера 3 - Горна верига

До веригите, които ограничават достъпа до хижата. И тук е заснето пристигането на Деян, който остава в хижата 7-8 минути преди да си тръгне, за да подаде сигнал до полицията.

Камера 4 - Бариера

Снима в зоната от началото на хижата в посока подхода.

Камера 5 - Задна порта

Снима задната част на хижата в посока гората.

Камера 6 - Паркинг

Обхваща изцяло северната страна на хижата. гаража, задния вход и входа към хижата. Не обхваща мястото с намерените тела.

Това е камерата, записи от която бяха показани на предишния брифинг и на тях шестимата мъже се разделят на две групи преди Ивайло Калушев, Николай Златков и детето да отпътуват с кемпера.

Тази камера има най-много записи. Заснела е подпалването на пожара, който започва от мазето. Чува се поредица от гърмежи. Някои от тях може да са изстрели, това се изяснява в момента от експертизи.