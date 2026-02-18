Гюров представи служебния кабинет, кои са новите министри?

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 11 / 11

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова състав на правителство. На 12 февруари държавният глава определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за служебен премиер и му възложи да предложи състав на кабинет.

"Изборът на служебни министри не е леко, очакванията на българските граждани са много големи. Най-важната задача е подготовката на честни избори. Отговорността на номинирания от вас вътрешен министър е много голяма, защото той трябва да проведе битка с нередностите в изборния ден и преди това", каза Йотова.

Тя очаква да се продължи честно работата по случая "Петрохан".

"От вашите действия зависи дали ще направим първите стъпки, за да можем да върнем доверието на българите в системата", каза Йотова.

Тя подчерта, че служебното правителство трябва да се справи с покачването на цените и да защити доходите на българските граждани, също така трябва да се направи така, че България да получи така необходимите й средства от ЕС.

"Надявам се да имаме твърди национални позиции, които да защитаваме пред нашите европейски партньори. Гласът на България трябва да бъде на достатъчно висок тон", добави тя.

Състав и структура на проектокабинета "Гюров":

Служебен министър-председател - Андрей Гюров

Служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието - Андрей Янкулов

Вицепремиер по европейсĸите средства – Мария Недина

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов

Министър на финансите – Георги Клисурски

Министър на външните работи – Надежда Нейнски

Министър на вътрешните работи – Емил Дечев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Ангелина Бонева

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Министър на отбраната – Атанас Запрянов

Министър на образованието и науката – Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването – Михаил Околийски

Министър на културата – Найден Тодоров

Министър на земеделието и храните – Иван Христанов

Министър на околната среда и водите – Юлиян Попов

Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Министър на икономиката и индустрията – Ирина Щонова

Министър на енергетиката – Трайчо Трайков

Министър на електронното управление – Георги Шарков

Министър на туризма – Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта – Димитър Илиев