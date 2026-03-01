Пълен абсурд: Обездвижиха счупен крак на 6-годишно с кутия за пица ВИДЕО

Шина за счупен крак, направена от картонена кутия за пица. Така лекари в болницата в Разлог обездвижват крака на 6-годишно дете. Разтревожените родители се свързаха с Bulgaria ON AIR.

Ивайла отива на ски училище, но в последния ден от лагера се озовава в спешното отделение на Многопрофилната болница "Д-р Асен Велев" в Разлог.

"Аз бях на работа, госпожите ми звънят, че са в Разлог в спешната помощ с опасения, че е със счупен крак", разказа майката на Ивайла - Виктория Георгиева.

Вместо със шина обаче лекарите обездвижват крака на детето с картонена кутия за пица.

"Махнаха бинта отгоре. Като го вдигнаха, се виждаше кутия от пица. Мъжът ми придържаше шината, защото когато тя отпусне крака, картонът се огъваше", сподели още Виктория.

От лечебното заведение в Разлог препращат семейството към болница "Пирогов", но без да осигурят транспорт.

"При такава травма при самото транспортиране може да се получат тромби, разкъсване на кръвоносни съдове, разкъсване на сухожилия - да се случат ужасни неща", каза бащата на Ивайла - Росен Янчев.

4 часа по-късно 6-годишното дете и баща му са в най-голямата спешна болница, където за нея грижи полага д-р Щерев.

Ивайла ще бъде обездвижена за 45 дни. Тя вече е стабилна.

Виктория и съпругът ѝ ще търсят отговорност за случилото се с дъщеря им.

"Ние сме се свързали с нашия адвокат и чакаме в понеделник да ни каже какво можем да направим. Защо плащаме данъци, защо плащаме тези здравни осигуровки? Аз изразих моето недоволство в онлайн пространството и коментарите на гражданите на град Разлог не закъсняха. Споделят абсолютно същото преживяване", сподели мъжът.

Потърсихме лечебното заведение в Разлог за коментар, но до момента позиция по случая не е изпратена.

Вижте повече в репортажа на Ивана Милева и оператора Мартин Стоянов