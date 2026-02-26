IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Здравната каса заплаща 11 лекарства за деца до 7-годишна възраст

В списъка влизат антибиотици, антивирусни средства и инхалатори

26.02.2026 | 18:41 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Здравната каса напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Съгласно последната актуализация – от 16 февруари 2026 г., на Списъка на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение, лекарствените продукти по лекарско предписание при остри инфекциозни заболявания, включително антибактериални лекарствени продукти, на територията на страната на деца до 7-годишна възраст, са седем антибиотични продукта, две антивирусни средства за системно приложение, инхибитори на невраминидазата и други две антивирусни средства.

Лекарствените продукти са предназначени за лечение на 26 от най-често срещаните инфекции при малки деца – на горните дихателни пътища – синузит и фарингит, възпаление на долните дихателни пътища – пневмония, както и инфекции на кожата и меките тъкани. През септември 2025 г. в списъка бяха включени още два антибиотика и два противовирусни медикамента.

Лекарствата се отпускат само по лекарско предписание и по общия ред за лекарствените продукти за лечение на остри състояния. / БТА

НЗОК лекарства деца антибиотици инхалатори вирусни инфекции
