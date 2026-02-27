IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Малък гигант: Лекари от „Майчин дом“ изродиха бебе, което тежи близо 6 кг

Това не е просто статистика, а история, изпълнена с усилия, с огромна радост и удовлетворение, обявиха от лечебното заведение

27.02.2026 | 16:16 ч. 2
Снимка: Майчин дом

Лекари от "Майчин дом“ изродиха бебе, което тежи близо 6 кг. Това бе съобщено на страницата във фейсбук на лечебното заведение. 

Този път екипът на Родилна клиника на Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом” беше изправен пред истински „малък гигант“ – бебе с тегло 5790 грама и дължина 56 см. Това не е просто статистика, а история, изпълнена с усилия, с огромна радост и удовлетворение!, съобщиха от "Майчин дом". 

Всяко раждане винаги идва със своята уникална история. Раждането на едър плод (макрозомия) е едно от най-големите предизвикателства в акушерството – момент, който изисква изключителен опит, максимална концентрация и перфектна координация, коментират от "Майчин дом".

Бебето се е появило на бял свят с цезаровото сечение, извършено от д-р Боян Терзийски в екип с д-р Елена Пирнарева от Родилна клиника на “Майчин дом”. С анестезиологичната подкрепа на анестезиолога д-р Даниела Вълчева и фината акушерска грижа на акушерка Красимира Александрова.

Всяка бременност и всяко бебе са различни. Независимо дали новороденото тежи 6 или 2 кг, екипите са подготвени да осигурят високоспециализирана и индивидуална грижа както за бебето, така и за семейството.

Благодарение на изключителния опит и експертиза, отличен синхрон на целия екип, раждането премина успешно – още едно доказателство, че зад всяко чудо на живота стоят отдаденост и професионализъм, заявяват от "Майчин дом". 

Това се случи Dnes

