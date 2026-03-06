Милен Керемедчиев: Ескалацията на конфликта тепърва ще се случва

Гърция разполага ракети Patriot и изтребители F-16 за защита на България заради конфликта в Близкия изток.

Ескалацията на конфликта в Иран тепърва ще се случва, смята бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

"България 20 години е в НАТО. Ние сме част от южното крило на НАТО и сме покрити от общата защита на територията. Испания изпрати фрегата към брегове на Кипър. Очаква се Великобритания да изпрати една от най-модерните си фрегати. В момента има увеличаване на степента на югоизточното крило на НАТО, но ние никога не сме били извън този чадър. Не става дума за нещо различно", заяви Керемедчиев в "Денят ON AIR".

Той уточни, че ракетата, която е била прихваната в турското въздушно пространство, е прихваната от именно от НАТО.

"Нямаме Patriot, но пък подсигуряваме въздушното пространство на Северна Македония", отбеляза Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR и изтъкна, че в момента сме покрити от щита на НАТО.

По думите му в случая не може да се говори за единна европейска политика за отбрана, тъй като всяка държава дърпа настрани.

НАТО остава основен фактор за защита на Европа, подчерта Керемедчиев.

"България категорично не може да бъде цел на Иран. България не е база за американска техника за извършване на удари срещу Иран. На нашето летище има самолети-цистерни, които подпомагат преминаването на техника от базите им в САЩ и Великобритания към Йордания и Катар", обясни Керемедчиев.

Гостът посочи, че Иран притежава голям брой далекобойни ракети, но остава без пускови установки, с които да ги изстрелва. Иран продължава обаче да има много сериозни възможности за ракети със среден и малък обсег и обстрелва своите съседи с точно такъв тип ракети и по-евтини дронове.

Според него ескалацията на конфликта тепърва ще се случва.

"Иран прави самоубийствени действия. Южна Корея е под тревога, защото имат газ само за 9 дни. Иран се прострелва в главата, защото 100% от износа на петрол и газ на страната също минава през Ормузкия пролив.

Революционната гвардия опитва да сложи свой водач. Постоянните удари на САЩ показват, че няма да има твърдо ръководство на Иран. Това е възможност съпротивата да бъде по-активна", каза още експертът.

Милен Керемедчиев поясни, че има множество случаи, в които САЩ използват наша гражданска инфраструктура.

"Те се водят съюзнически войски и по закон не трябва решение на парламента. Това става с координация на Министерството на отбраната с Комисията по отбрана в парламента", уточни той.

Според бившия зам.-външен министър тук ще останат малък брой цистерни, които да подпомагат крила на НАТО за защита на Кипър и Гърция.