Китай спря износа на дизел и бензин, Русия отклонява газа извън ЕС

Китайското правителство нареди на най-големите петролни рафинерии в страната да спрат износа на дизел и бензин, тъй като ескалиращият конфликт в Персийския залив нарушава пристигането на суров петрол от един от най-големите региони за производство в света.

Длъжностни лица от Националната комисия за развитие и реформи, водещият икономически плановик на страната, се срещнаха с ръководители на рафинерии и устно призоваха за временно спиране на доставките на рафинирани продукти, което ще започне незабавно, според запознати с въпроса. Те поискаха да не бъдат назовани, тъй като дискусиите не са публични, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Рафинериите бяха помолени да спрат да подписват нови договори и да преговарят за анулирането на вече договорени доставки, казаха източниците. Изключение е направено за реактивно и бункерно гориво, съхранявано на митнически складове, и доставки за Хонконг и Макао, добавиха те.

PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group и частната рафинерия Zhejiang Petrochemical Co. редовно получават квоти за износ на гориво от правителството. Нито една от петте компании не отговори на исканията на Bloomberg за коментар. NDRC също не отговори веднага на запитванията на Bloomberg.

Китай има огромен рафиниращ сектор, но голяма част от производството му е насочена към задоволяване на вътрешното търсене, което означава, че не е критичен доставчик. В цяла Азия той се нарежда на трето място по морски износ, след Южна Корея и Сингапур. Предпазните ограничения на Пекин обаче отразяват усилията в целия зависим от вноса регион да се даде приоритет на вътрешните нужди, тъй като кризата в Близкия изток се задълбочава.

Тъй като на практика няма петрол или гориво, излизащи от Персийския залив, откакто американските и израелските атаки започнаха през уикенда, рафинериите от Япония до Индонезия и Индия започнаха да намаляват производството и да спират износа.

Китай активно се стреми да диверсифицира доставките си на въглеводороди през последните години, но все още получава близо половината от вноса си на петрол от Персийския залив, включително почти всички доставки на Иран.

Междувременно руският президент Владимир Путин заяви в сряда, че страната му ще обмисли прекратяване на по-голямата част от продажбите на природен газ за Европа в полза на по-перспективни алтернативни пазари.

Европейският съюз планира постепенна забрана за внос както на руски тръбопроводен газ, така и на втечнен природен газ до края на 2027 г. В тази връзка руският лидер заяви, че ще инструктира правителството си да оцени пренасочването на доставките извън блока, за да могат служителите да работят по въпроса с компаниите.

„Други пазари се отварят сега“, каза Путин по държавната телевизия в сряда. „Може би е по-добре да прекратим доставките на европейския пазар точно сега? Да отидем на тези пазари, които се отварят сега, и да се закрепим там.“

Цените на европейския газ скочиха до тригодишен връх тази седмица на фона на разширяващия се конфликт в Близкия изток, въпреки че намалиха някои загуби, след като САЩ заявиха, че планират да защитят корабоплаването в Ормузкия проток.

Като отклони по-голямата част от газа си от Европа към алтернативни пазари, Русия само ще последва примера на някои други доставчици, каза Путин.

„Появиха се някои клиенти, които са готови да купуват същия този природен газ на по-високи цени“, отклонявайки обеми от Европа, каза той. „Американските компании, разбира се, ще отидат някъде, където са по-добре платени.“

Въпреки че потоците от руско гориво към Европа са намалели след нахлуването в Украйна през 2022 г., Русия продължава да доставя газ по тръбопроводи на няколко европейски пазара, включително Сърбия, Унгария и Словакия. Страната доставя и част от горивото от завода за втечнен природен газ „Ямал“, ръководен от „Новатек“.

Руският газ все още е представлявал приблизително 13% от вноса в ЕС през 2025 г., на стойност над 15 милиарда евро годишно, според Съвета на ЕС.

Руският лидер, който се срещна с унгарския външен министър Петер Сиярто в Кремъл в сряда, подчерта, че страната му все още иска да доставя енергия на това, което той нарече надеждни партньори като Словакия и Унгария.