Войната с Иран няма да промени региона по начина, по който САЩ иска

Нетърпелив да покаже, че може да направи това, което никой американски лидер не е правил преди, президентът на САЩ Доналд Тръмп избра конфликта пред дипломацията и влезе във война с Иран. Ислямската република, знаейки, че тази борба е екзистенциална, бързо отвърна със смъртоносни ракетни и дронови атаки срещу Израел, американски бази в Близкия изток и цели в държавите от Персийския залив и отвъд него. Сега това е регионална война с глобално въздействие, която нарушава петролните и финансовите пазари, веригите за доставки, морската търговия и въздушния транспорт. Заплахите за американците и броят на жертвите в Иран се увеличават с всеки изминал час. Тези нарастващи рискове бяха предвидими много преди войната да стане реалност, което може би обяснява защо никой предишен президент не е повел Съединените щати по този опасен път.

Как ще завърши тази война, остава несигурно. Но когато това се случи, Съединените щати ще трябва да се изправят пред това, което предстои. Доколкото администрацията на Тръмп е обмисляла планове за „вдругиден“, изглежда е направила поредица от прекалено оптимистични предположения за това как войната може да промени Иран и Близкия изток. Първо, администрацията на Тръмп настоява – включително в публикацията на Тръмп в социалните медии на 28 февруари, в която обявява войната – че безмилостното влошаване на иранското лидерство и военните способности би отслабило режима достатъчно, че иранският народ да може да се въстане и да „поеме управлението“. Дори и това да не се случи, логиката на администрацията е, че Иран ще бъде обезвреден и толкова зает с вътрешни проблеми, че вече не би могъл да представлява заплаха за региона или американските интереси. Вашингтон предполага, че премахването на настоящия ирански режим от уравнението би премахнало един от най-големите източници на регионална нестабилност и би довело до нов Близък изток, който повече би се харесал на Съединените щати.

Но резултатът от тази война вероятно ще бъде далеч под тези розови очаквания. След края на бомбардировките, Иран и регионът биха могли да изглеждат по-зле, или поне не по-добре, отколкото преди войната. Боевете биха могли да създадат вакуум във властта в Техеран, да разстроят съюзниците на САЩ в партньорствата им с Вашингтон и да имат ефект върху конфликтите другаде по света, без да се премахнат източниците на регионални конфликти, които нямат нищо общо с режима в Иран. Рисковете се увеличават, колкото по-дълго продължава войната, така че Конгресът и съюзниците на САЩ трябва да настояват за прекратяване на огъня сега, ако има някаква надежда за смекчаване на тези опасности „утре“.

Един от вариантите, предпочитан от някои във Вашингтон и иранската диаспора, е да се опитат да доведат на власт проамерикански изгнаник като Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, когото Съединените щати помогнаха да дойде на власт и който беше свален по време на революцията от 1979 г. Но нивото на подкрепа, което Пахлави има в Иран, е неизвестно; дори Тръмп изрази съмнения дали иранците биха приели неговото лидерство. Не се е появила друга ясна алтернатива от разделената иранска опозиция. По-вероятно е да се появи управление от твърдолинейна фракция на Корпуса на гвардейците на ислямската революция или колапс на режима, който създава политически вакуум, завличайки страната в продължителен период на хаос и насилие. Нито един от сценариите не обещава по-малко враждебно и по-прагматично иранско правителство, пише Foreign Affairs.

Иранската слабост сама по себе си няма да разреши местните оплаквания и спорове, подхранващи конфликти в Близкия изток. Арабските държави и Турция играят далеч по-значителна роля от Иран в продължаващите конфликти в страни като Либия и Судан. Израелско-палестинският конфликт започна много преди появата на Ислямската република и падането на иранския режим няма да поправи разделенията, които го подхранват. А в страни, където Иран е играл доминираща роля чрез спонсорството си на пълномощници, които включват милиции в Ирак, Хизбула в Ливан и хусите в Йемен, тези групи са загрижени за собственото си оцеляване, както и за иранското. Те имат свои собствени вътрешнополитически проекти и източници на власт, които не разчитат само на Техеран: хусите например са изградили дифузна мрежа за доставки и са култивирали неиранско финансиране, за да подкрепят местното производство на оръжие, а Хизбула е развила собствен капацитет за производство на дронове.

Съединените щати ще трябва да се изправят пред това, което идва след войната.

Това не означава, че изваждането на Иран от играта няма значение. "Хизбула" би почувствала значителни затруднения от смяна на ръководството в Техеран, като се има предвид колко много Иран е инвестирал в нея. Падането на дългогодишния сирийски диктатор Башар Асад в края на 2024 г. вече беше нарушило потока от оръжия и средства от Иран към "Хизбула" през Сирия. Пълната загуба на иранска подкрепа, съчетана с военния натиск от подновена израелска офанзива в Ливан, би натоварила допълнително ресурсите на Хизбула, давайки възможност на ливанското правителство да намали влиянието на "Хизбула".

Но като цяло, войнствеността в региона няма да бъде потушена, дори ако Иран бъде победен.

Антиизраелските настроения, които често водят до набиране на членове на групи като Хизбула, се разпалват от военните операции на Израел в Газа и в целия регион, включително подновените бомбардировки в Ливан. Това би могло да помогне на Хизбула да оцелее и да предизвика формирането на нови войнствени групировки, враждебни към Израел и Съединените щати. А войнствените групировки, които не са подкрепени от Иран – включително сунитските екстремистки движения като Ислямска държава – ще останат предизвикателство, независимо от изхода на тази война.

Надеждата, че войната може да тласне страните в региона по-навътре в американската орбита или към нормализиране с Израел, дори и да не ги тласка към Техеран, може да се окаже неоснователна. Иран е атакувал почти всички свои съседи от началото на конфликта, като е насочил атаките си не само към американски военни бази, но и към критична нефтена и газова инфраструктура, икономически цели, включително центрове за данни на Amazon в Обединените арабски емирства, както и към централни градски райони и летища в градове като Доха и Дубай. Техеран се стреми да наложи разходи на американските партньори с надеждата, че те ще окажат натиск върху Вашингтон да прекрати войната. Това е рискован ход, който може само да засили антипатията, която много арабски държави изпитват към Иран след години на иранска намеса чрез посреднически сили, и би могъл да забави неотдавнашното сближаване между Иран, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Но предвид обширните им икономически връзки и географската им близост, държавите от Персийския залив ще трябва да поддържат някакъв вид отношения с Иран, след като тази война приключи. И тяхното разочарование от Иран не означава автоматично, че Съединените щати ще спечелят. Вместо това войната може да подхрани народното негодувание срещу Съединените щати и Израел в региона. Въпреки че държавите от Персийския залив нямат алтернатива на гаранциите за сигурност на САЩ, този конфликт подчертава опасността от приемането на американски военни сили – а именно, че поставя тези страни в мерника на конфронтация между САЩ, Израел и Иран. Американските бази са били предназначени да защитават държавите от Персийския залив от външни атаки, а не да ги канят. И ако тези страни смятат, че Съединените щати не са ги защитили достатъчно от ирански ракетни и дронови удари или че са предпочели отбранителните нужди на Израел пред техните, негодуванието към Вашингтон може да нарасне.

Войната вероятно ще настрои по-силно регионалните обществености срещу нормализирането на отношенията с Израел. Вече съществува широко разпространено схващане, че Израел безнаказано извършва военни атаки в целия регион, както близо до границите си, така и чак до Катар, където удари ръководството на Хамас в Доха миналия септември. Арабското население все още е ядосано от войната в Газа и заплахите за израелско анексиране на Западния бряг. Настоящата кампания на Израел в Ливан предизвиква нова криза с разселването. Сътрудничеството на Съединените щати с Израел за започване на тази война ще навреди допълнително на репутацията на двете страни, а арабските лидери във влиятелни страни като Саудитска Арабия са силно настроени към обществените настроения, противопоставящи се на нормализирането.

Войната може да има и непредвидения ефект да застраши някои от авторитарните лидери, които Съединените щати броят за свои съюзници, което тези, които се грижат за демокрацията и човешките права, могат да видят като положителен момент. В Бахрейн, където управляващата монархия е сунитска, но над половината от населението е шиитско, някои хора излязоха на улицата, за да отпразнуват неотдавнашните атаки на Иран в Бахрейн, насочени срещу американските сили. Те изразиха несъгласие с правителство, което, с подкрепата на Саудитска Арабия, ги репресира от години. От потушаването на въстанията от Арабската пролет преди повече от десетилетие има малко място за протести от този вид – или за каквито и да било призиви за отчетност и върховенство на закона. Но последните демонстрации може да не са краят на обществените вълнения в Бахрейн или другаде.

Междувременно вредните глобални последици от войната се разширяват отвъд непосредствените финансови и търговски сътресения. Международните закони и норми, ограничаващи употребата на сила, вече бяха подкопани от лицемерието на САЩ и Европа, които незабавно осъдиха руската инвазия в Украйна, но не направиха същото за израелското нападение срещу Газа. Сега американско-израелската кампания срещу Иран, започната без доказателства за предстояща иранска атака, която би оправдала употребата на сила, подкопава още повече тази политика.

Както Китай, така и Русия, макар и номинално съюзници на Иран, може също да се възползват от обвързването на Съединените щати с тази война.

Китай може да вярва, че има възможност да засили натиска върху Тайван, тъй като Вашингтон пренасочва военните си способности от Азия към Близкия изток – предимство, което би могло да надделее над опасенията на Пекин относно прекъсването на доставките на петрол от Близкия изток, от който Китай зависи. Русия, от своя страна, не би искала да види друг регионален съюзник свален след падането на режима на Асад в Сирия. Но войната в Украйна е приоритет на Русия и войната на Иран може да даде на Москва поне временно предимство в тази битка. Всъщност украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че пренасочването на американски оръжия към Близкия изток може да навреди на способността на Украйна да се защитава срещу Русия.

Няма чаровно лекарство, което да доведе до по-стабилен Близък изток. Напротив, война по избор, която обещава да освободи региона от иранска заплаха, може да има последици, които Съединените щати не са възнамерявали и които в крайна сметка ще навредят на интересите им. Избавянето на региона от брутален и дестабилизиращ режим чрез военна намеса от външна сила, която също е все по-беззаконна и дестабилизираща, едва ли е рецепта за дългосрочен мир.

След като обаче взе опасното решение да започне тази война, администрацията на Тръмп трябва да направи всичко възможно, за да смекчи негативните последици. Тя ще трябва да помогне на съседите на Иран да се подготвят за приемане на бежанци, за да се предотврати превръщането на войната в по-широка хуманитарна криза. Тя ще трябва също така да помогне на страните в региона да се защитят от непредсказуеми атаки и да укрепят инфраструктурата, която е била повредена или разрушена от залповете на Иран по време на войната.

В този момент, целта за нещо повече от контрол на щетите е нереалистична. За съжаление, дори когато анкетите показват, че мнозинството американци са против войната, твърде много американски лидери продължават да таят фантастични очаквания за оформяне на Близкия изток чрез американската сила. В действителност тази сила е намалена от поредната безразсъдна и скъпоструваща война. Вместо да помогне за въвеждането на нов Близък изток, тази война вероятно ще удължи живота на стария, независимо дали ще настъпят промени в Иран или не. Време е да се сложи край на войната сега.