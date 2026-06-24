Гюров с истории от властта: ЦИК през цялото време саботираха изборите

Бившият служебен премиер Андрей Гюров разкри подробности за нарушения при организирането на последните предсрочни избори за народни представители, като по думите му ЦИК е направила опит да създаде нова "Костинбродска афера".

"ЦИК през цялото време саботираха изборите. Най-опасният момент беше това, че опитаха да сътворят един "Костинброд" с бюлетините. Имаше грешно отпечатани бюлетини – поне две партиди за областите Шумен и Добрич, които бяха доставени на място и при проверка се оказа, че нямат серийни номера, нямат поредности, имат грешки в отпечатването и други нередности. Бяха абсолютно негодни за повреждането на изборния процес. Трябваше бързо да бъдат отпечатани нови, изцяло за сметка на българите. Новите бюлетини трябваше да бъдат изпратени на местата в рамките на ден", заяви във видеобръщение във Фейсбук профила му.

"Друго нещо, което беше голям проблем, е машинният вот. Години наред има тенденциозна работа срещу това машините да се ползват за гласуване и ЦИК играе немалка роля в това. Те не обслужват машините между изборите – чакат новите избори и тогава се вадят машините от кутиите и се вижда коя работи и коя – не. Използва се неподходяща хартия, блокират се принтерните устройства и машините излизат от строя. Този път осигурихме хора от администрацията да сертифицират 100% от машините, защото ЦИК нямат такъв капацитет, въпреки огромните заплати, които получават", подчерта той.

Гюров говори и за некоректните изявления на партиите, че машините масово са извън строя: "В деня на изборите имаше под половин процент негодни машини и ЦИК не излезе да опровергае твърденията, че машините не работят. В края на изборния ден имаше по-малко от един процент излезли от сторя машини."

Коментира и темата с параваните в изборните секции, които, по думите му, са ясна част от отговорностите на ЦИК.

"Те бягат от тази отговорност. Други правителства също не са го правили, затова ние направихме организация, изработихме над 10 000 паравани и ги доставихме в секциите, за да е осигурена честността на гласуването, но е и опазена тайната на вота", допълни бившият служебен премиер.