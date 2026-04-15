Андрей Гюров: Остават 4 дни до изборите – държавата трябва да покаже на чия страна е

Остават четири дни до изборите – време, в което държавата трябва ясно да покаже на чия страна е. Това каза министър-председателят Андрей Гюров по време на брифинг в Министерския съвет.

„Правителството ви чу, правителството действа. Министерството на вътрешните работи работи денонощно“, подчерта премиерът, обръщайки се към гражданите. Първата стъпка е на самите граждани, които трябва активно да участват в изборния процес. „Полицаите не се прибраха тогава, когато стана трудно - останаха, разследваха, задържаха. Борбата за честни избори не е работа на една институция, това е отборна игра",каза още Гюров. „МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против правата на гражданите при изборния процес”, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

По думите му, активността е в няколко пъти повече от тази, която беше на последните парламентарни избори октомври 2024 г.

„Имаме повишаване на сигналите за извършени престъпления с няколкостотин процента, повишаване на досъдебните производства, на задържаните лица и предупредителните протоколи“, добави още той.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов заяви, че още от първия ден поставя въпроса за легитимността на ръководството на прокуратурата.

„Виждате, че моите действия не срещат необходимия отклик във ВСС и прокурорската колегия. Дали непредприемането на действия по отношение на имунитетите на кандидатите за народни представители и други лица с имунитети от страна на прокуратурата не се дължи на обстоятелството, че има притеснения в ръководството на прокуратурата именно от гледна точка на неговата легитимност, тъй като именно главният прокурор е държавният орган, който трябва да реагира”, каза още той.

Служебният министър на правосъдието коментира и възложената от него проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) във връзка със служебното правоотношение на заместник главния директор Деян Димитров. Проверката е разпоредена след информация, разпространена чрез журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“.