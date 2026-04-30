Андрей Гюров: Очакваме новите управляващи да не се огънат

Очакваме новите управляващи да не се огънат. Търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров преди официалното откриване на 52-рото Народно събрание.

Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да им се зададат правилните задачи, отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър в бъдещия кабинет.