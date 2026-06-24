Социалната пенсия за старост става 183,81 евро от 1 юли

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че правителството е взело решение в подкрепа на най-възрастните хора с най-ниските доходи. По тази причини от 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до 183,81 евро.

“Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме от швейцарското правило. Така приключваме и цикъла от увеличение на всички видове пенсии, които се актуализират в съответствие с швейцарското правило”, обясни Ефремова.

Социалният министър добави, че увеличението повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.

“Увеличението на тази пенсия води и до увеличение на две основни добавки към пенсиите – тази за чужда помощ за хората с увреждания, както и добавките за ветерани от войните. Така повишаваме доходите на над 163 хиляди души“, поясни още Ефремова.

Социалният министър добави, че това са само част от пакета мерки, които правителството разгръща последователно в подкрепа на най-уязвимите хора в обществото, като паралелно с това има много други мерки за социални услуги, като например подсигуряване на топъл обяд и помощи за отопление.