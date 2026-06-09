НОИ ще утвърди днес 7.8% увеличение на пенсиите

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) ще утвърди процента, с който от първи юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513.1 милиона ще струва осъвременяването по "швейцарското правило" до края на тази година.

Така

минималната пенсия за стаж и възраст от 322 евро става 347 евро 51 цента

По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от начлото на юли с решение на Надзорния съвет на НОИ. Процентът се изчислява като 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто, което формира и процента за осъвременяване на пенсиите - 7,8 на сто.

Така и тази година НОИ ще приложи "швейцарското правило" в класическия му вариант,

след като преди дни от "Прогресивна България" се отказаха от идеята си на индексация да не подлежи ковид добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия.

На заседанието ще бъде разгледан още проектът на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1-ви юли. Базовата пенсия, определяна по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7.8% и размерът й ще се повиши с точно 13 евро като достигне 183 евро 81 цента. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, несвързани с трудова дейност и изплащани от НОИ.

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ще бъдат избрани новият председател и двама заместник-председатели

на Надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнеса и синдикатите. Сега мястото трябва да бъде от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова.