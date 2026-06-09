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Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%

Ефремова: Социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент

09.06.2026 | 14:43 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е категорична, че всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат увеличени със 7,8%.

Министър Ефремова е и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Съветът заседава, за да утвърди осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година.

“Изчисленията показват, че решението ще бъде взето. По този начин, заедно с решението, прието миналата седмица от Народното събрание за минималната пенсия, както и с моето предложение социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент, ще се затвори кръгът на всички форми и пенсии, които ще получат еднакво процентно увеличение“, добави социалният министър.

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По този начин, по думите на Ефремова, ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии. / БТА

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МТСП Наталия Ефремова пенсии социални пенсии
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