Хорозов, ЦИК: Ще надграждаме и ще увеличим доверието

Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първото си заседание днес, съобщава БГНЕС

Председателят Георги Хорозов откри заседанието със заявка за откритост и повишаване на общественото доверие в изборния процес. Той очерта основните приоритети и принципи, от които ще се ръководи институцията.

В началото на своето изказване Хорозов поздрави всички членове на Централната избирателна комисия за техния избор. Председателят изрази увереност в качествата на новия екип, заявявайки, че вижда в лицето на своите колеги не само изключителни професионалисти, които познават из основи изборния процес и Изборния кодекс, но и хора, които уважават екипната работа.

Според него те са достойни да защитават престижа на комисията и да оправдаят очакванията, които обществото възлага на институцията.

Председателят на ЦИК акцентира върху необходимостта от надграждане на постигнатото от предходните състави на комисията. Той очерта няколко основни цели пред новия състав: повишаване на авторитета на ЦИК, увеличаване на доверието на обществото в изборния процес, изготвяне на предложения за по-ясен, прозрачен и лесен процес за упражняване на изборното право.

“Ние ще бъдем в състояние да проведем едни избори, от който и вид да са те, които да бъдат максимално законосъобразни, максимално прозрачни и които да съответстват изцяло на изискванията на закона“, категоричен е Хорозов.

В края на своето встъпително слово председателят обобщи визията за бъдещата работа на институцията в три ключови думи, които ще бъдат неин фундамент: доверие, независимост и професионализъм.