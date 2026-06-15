Йотова назначи новия състав на ЦИК, Георги Хорозов я оглавява

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Указът е издаден на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и в съответствие с чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс. Новият състав на ЦИК влиза в сила от 23 юни 2026 г.

Председател на комисията ще бъде Георги Хорозов. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар - Йорданка Ганчева.

Членове на ЦИК са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Процедурата за нов състав на комисията беше проведена от президента Йотова. На 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове на ЦИК, а на 12 юни номинираните кандидати бяха изслушани.