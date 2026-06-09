“Прогресивна България” предлага Георги Хорозов за председател на ЦИК

Юристът Георги Хорозов е предложението на “Прогресивна България” за председател на ЦИК, обяви председателят на парламентарната група Петър Витанов.

В момента в президентството се проведат консултации с държавния глава Илияна Йотова за избор на нов състав на ЦИК.

За членове на ЦИК бяха предложени юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев – специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Цветкова.

“Георги Хорозов има стаж като юрист от 31 години. Той е магистър по право в Софийския университет, притежава степен доктор в Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат е в Софиийската адвокатска колегия. По настоящем Хорозов е член на Висшия адвокатски съвет, а до 2025 г. е бил член на Висшия дисциплинарен съд”, каза Витанов.