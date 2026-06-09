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“Прогресивна България” предлага Георги Хорозов за председател на ЦИК

При президента Йотова текат консултации за нов състав на ЦИК

09.06.2026 | 13:11 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Юристът Георги Хорозов е предложението на “Прогресивна България” за председател на ЦИК, обяви председателят на парламентарната група Петър Витанов. 

В момента в президентството се проведат консултации с държавния глава Илияна Йотова за избор на нов състав на ЦИК.

За членове на ЦИК бяха предложени юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев – специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Цветкова.

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“Георги Хорозов има стаж като юрист от 31 години. Той е магистър по право в Софийския университет, притежава степен доктор в Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат е в Софиийската адвокатска колегия. По настоящем Хорозов е член на Висшия адвокатски съвет, а до 2025 г. е бил член на Висшия дисциплинарен съд”, каза Витанов.

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Тагове:

Прогресивна България ЦИК нов състав Георги Хорозов председател консултации Илияна Йотова
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