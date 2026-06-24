Гълъб Донев: Няма игра на дефицит, той е реален и прекомерен

Спекулации е информацията, че кабинетът ще замрази минималната работна заплата. Това заяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, койти представя основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година.

Бюджетен дефицит до 3%. „Не става дума за игра на дефицит. Той е съвсем реален, при това прекомерен", заяви той.

По думите му, за да се справим е нужно да се наложат мерки за икономия и да бъдем устойчиви, за да дойдат по-добри времена.

„Искам ясно да възразя срещу спекулациите и апокалиптичните предсказания. Няма да намаляваме доходи и да отнемаме права", каза Донев.

Планира се повищаване на максималния осигурителен доход от 1 август от 2026 г. 2300 евро.

Предвиждат се увеличаване на приходите от хазарт, ще се вземат мерки и срещу сивата икономика, обеща Донев.

По-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството.

По план промени се предвиждат още от 1 август 2026 г.

Премиерът Румен Радев вчера потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Днес той гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".

"С едно изключение - ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броя хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети", допълни той.

Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим, посочи още министър-председателят.