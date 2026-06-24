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Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

Клубът обяви едномесечен траур

24.06.2026 | 17:43 ч. Обновена: 24.06.2026 | 17:44 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Две деца от школата на Славия са загинали на АМ "Тракия" на път към морето. Информацията потвърди президентът на клуба Венцеслав Стефанов. 

В тази връзка бизнесменът обяви едномесечен траур за академията на "белите".

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"Загинаха две деца от нашата школа... Треньорът Иван Терзийски е в тежко състояние. Отивали са за участие на турнир в Албена. Съсипан съм, всички сме почернени... Тези дечица никога няма да бъдат забравени! Искрено се надявам да са на едно по-добро място... 

Съболезнования на семействата им! ТИР навлиза в насрещното и помита автомобила. Обявявам едномесечен траур за академията на Славия", заяви с тъга Венци Стефанов.

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