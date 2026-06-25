Жена на 59 г. се представя за адвокат в Кюстендил, полицията влезе в офиса

Полицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, извършвала правни услуги, без да има юридическо образование, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Служители са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор и с разрешението на Районния съд в Кюстендил в жилище и офис в града, обитавани от 59-годишната жена.

Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. От претърсените обекти са иззети множество документи, казаха от полицията.

В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че жената е неправоспособна - няма юридическо образование, а клиентите ѝ са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. Работата продължава под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.

По случая се работи от няколко месеца, казаха за БТА от полицията. Към настоящия момент жената не е задържана.