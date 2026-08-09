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Дрогиран шофьор предложи подкуп на полицаи

Мъжът е задържан

09.08.2026 | 15:55 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

26-годишен дрогиран шофьор предложи подкуп 100 евро на полицаи при проверка край Поморие.

Мъжът бил спрян около 9:00 часа тази сутрин, след като управлявал рисково лек автомобил с врачанска регистрация по пътя от Бургас към Поморие, съобщава БНТ.

При направените тестове пробата му за наркотици отчела положителен резултат за кокаин. По време на проверката водачът предложил на полицейските служители две банкноти от по 50 евро, за да осуети действията им.

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Мъжът е задържан на място. Срещу него са образувани две бързи производства – за шофиране след употреба на наркотични вещества и за предлагане на подкуп на полицейски служители.

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