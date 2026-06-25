ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, има слаб вятър. Температурите са около 12 градуса, в курортите 15 градуса.

През последното денонощие не имало инциденти с туристи, допълниха от ПСС.

След слънчевата първа половина на деня ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност, която на места ще донесе краткотрайни интензивни валежи и гръмотевици, според прогнозата за времето.

Планинарите трябва да предвидят възможност за бърза промяна на времето след обяд. Температурите ще достигат около 23°C на 1200 метра и около 16°C на 2000 метра надморска височина. В планинските райони следобедната нестабилност ще бъде по-силно изразена.