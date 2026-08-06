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Пребиха тийнейджър в училищен двор

Откраднаха и телефона му

06.08.2026 | 11:55 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Тийнейджър на 19 години е бил пребит в двор на училище в Плевенско. Откраднат е и телефонът му, съобщава полицията, цитира Dariknews.bg. 

Инцидентът е станал на 30 юли в село Ясен. Извършителят му нанесъл побой и му отнел мобилния телефон, след което избягал.

Извършителят е 20-годишен младеж, който е бил задържан. За случая е сезирана прокуратурата.

Продължава работата по издирването на отнетия телефон, който по информация на извършителя - е продаден.

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Тагове:

тийнейджър пребит откраднат телефон училищен двор
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