Пребиха тийнейджър в училищен двор

Тийнейджър на 19 години е бил пребит в двор на училище в Плевенско. Откраднат е и телефонът му, съобщава полицията, цитира Dariknews.bg.

Инцидентът е станал на 30 юли в село Ясен. Извършителят му нанесъл побой и му отнел мобилния телефон, след което избягал.

Извършителят е 20-годишен младеж, който е бил задържан. За случая е сезирана прокуратурата.

Продължава работата по издирването на отнетия телефон, който по информация на извършителя - е продаден.