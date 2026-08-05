Полицията в Банско: Подавани са множество сигнали срещу туристите, хотелът е със щети за 15 000 евро

Полицията съобщи подробности за случая в Банско, за който стана ясно първо от италиански медии.

Около 23:40 ч. на 2 август е получен сигнал за хора, заплашващи със саморазправа в хотел. На място веднага се изпратени полицейски служители, а до физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала – петима български и петима израелски граждани. Това каза началникът на РПУ-Банско Християн Пармаков.

"Преди около две седмици на територията на Банско са пристигнали чуждестранни туристи, предимно непълнолетни лица. Няколко пъти сме получавали сигнали за непристойно поведение", каза още Пармаков.

По думите му след 23:00 ч. те вдигали прекалени много шум, хвърляли предмети през терасите и прозорците, тропали по прозорците на първия етаж на хотела, където били отседнали, и показвали непристойни жестове.

Пармаков обяви, че по хотела, където отседнали чуждестранните граждани, има щети за 15 000 евро.

Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, в която подчерта, че страната ни е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви.