Нелегален цех край София е бълвал фалшив зехтин, спипаха 7 тона

Полицията и БАБХ разкриха нелегален цех за производство, бутилиране и съхранение на зехтин. Той се е намирал в бившия стопански двор на село Житен, край София, заяви на брифинг началникът на отдел "Икономическа полиция" при СДВР Милен Христов.

Операцията е започнала след получена оперативна информация за незаконна дейност, на място са задържани трима души.

"Колегите намериха в обекта опаковки, етикети, печати и документи, които в момента се изясняват", посочи Христов.

Проверяваният обект няма необходимата регистрация за производство, търговия или складиране на хранителни продукти, заяви Бистра Иванова от БАБХ.

По думите ѝ в помещението са открити големи количества растително масло, което се етикетира като Extra Virgin.

Металните кутии и бутилки с луксозни опаковки създават впечатление за качествен продукт, но истината е съвсем друга.

По думите на Иванова има силно замърсени съдове с растително масло, за което към момента не може да се каже какъв точно е произходът му.

"Това, което се намира тук, не кореспондира с информацията, която достига до потребителя", каза тя.

Липсват задължителните обозначения за произхода на продукта и най-важният реквизит - посочен бизнес оператор. Няма фирма, която да стои зад този продукт и да носи отговорност за него.

По първоначални данни в склада са открити около 4 тона суровина и още приблизително 3 тона вече бутилиран продукт.

Зехтинът няма да стигне до пазара.

Предстои да бъде установено дали и каква част от произведената продукция вече е била разпространена. При проверката инспекторите са открили опаковки с обозначения и знаци, наподобяващи международни сертификати за качество.

"Най-вероятно съответните сертифициращи организации изобщо не знаят, че техните символи се използват. След като липсва фирма, няма кого да посочим като носещ отговорност за тези обозначения", коментира Иванова.

На място са задържани трима души, които са пълнели зехтин, опаковали са и са товарили продукцията.

"Тези лица ще бъдат задържани за срок до 24 часа с полицейска заповед. Предстои да бъдат разпитани, тъй като има още лица, които трябва да бъдат установени по схемата", каза Милен Христов.