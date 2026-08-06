От 9 август цените на етикетите само в евро

Периодът, в който цените на етикетите се изписват в двете валути - лев и евро, приключва на 9 август. След това в магазините и търговските обекти ще бъде изписана само цената в евро.

Двойното обозначаване на цените ще приключи на 8 август 2026 г. съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

От 9 август се променя и институцията, която ще следи за необосновано повишаване на цените. Контролът върху спазването на изискванията за цените преминава изцяло към Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщава Bulgaria ON AIR.

Националната агенция за приходите ще продължи да извършва проверки, но те ще бъдат насочени основно към установяване на укрити доходи и данъчни нарушения.

След 9 август потребителите ще могат да подават сигнали за необосновано високи цени директно до КЗП. Сигналите, които до момента са постъпили в НАП, също ще бъдат разгледани, като ще бъдат препратени служебно към комисията.