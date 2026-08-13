Анализатори за управленската програма: Добра е на хартия, но важни са действията

Ружа Райчева, анализатор и журналист и Атанас Радев, политолог, коментираха новата управленска програма на “Прогресивна България” и я определиха като “пожелателна”, но са категорични, че само действията на кабинета ще покажат дали ще изпълнят заявените намерения.

Райчева подчерта, че в програмата присъстват важни неща - олигархичния модел, Конституцията, съдебната реформа, смяна на модела, икономика…

“Хубаво е, че ги има, но едно е да бъдат написани, а друго - да се случват", коментира Райчева в предаването “България сутрин”.

Важни са действията

Според Райчева програмата е прекалено широка и раздута и едва ли много хора ще я прочетат в нейната цялост. По-вероятно е различните обществени групи да следят отделните части, които ги засягат пряко. Тя подчерта, че политиците са поставени в ситуация едновременно да дават обещания и да преценяват кои от тях действително може да бъдат изпълнени.

Политологът Атанас Радев обърна внимание на необходимостта управленските цели да бъдат придружени от конкретни показатели, по които впоследствие да се измери дали са постигнати.

Политологът постави акцент и върху връзката между политическата власт и хората, които познават проблемите в отделните сектори. "Ключово важно е как кабинетът чува заинтересованите страни в даден сектор. Който е работил години наред в една област, е много по-добре запознат с това какво се случва в нея", посочи Радев.

Какво иска обществото

Обществото, по думите на Райчева, иска бързи решения, а пред правителството стоят много проблеми, възприемани като “спешни”. Тя обаче подчерта, че България има проблем не само със законодателството, но и с неговото прилагане.

"Въпросът е как системата функционира”, попита анализаторът.

Сред важните теми в управленската програма Райчева открои борбата с олигархичния модел, съдебната реформа, промените в Конституцията и икономиката.

Пред Bulgaria ON AIR Радев защити част модела, който дава възможност на президента да играе роля в процеса, когато парламентът не успява да излъчи мнозинство. Той определи разговорите за промяна на формата на държавно управление като неоправдани на този етап и изрази съгласие с Райчева, че съдебната реформа е приоритетна задача на управляващите.

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