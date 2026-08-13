Испания: Статутът на Сеута и Мелиля е неприкосновен, извън съмнение

"Суверенитетът на Испания над Сеута и Мелиля е извън всякакво съмнение“, заявиха испански дипломатически източници пред Euronews.

Сеута и Мелиля са част от териториалната цялост на Испания, която е международно призната. Териториалната цялост на Испания никога не е била и никога няма да бъде предмет на обсъждане с когото и да било“, отбелязаха същите източници.

Техните изказвания и коментари подсилват категоричното послание на министъра на отбраната Маргарита Роблес, която през последните дни многократно подчерта в автономния град Сеута, че "Сеута и Мелиля са неприкосновени“.

Роблес се стреми да успокои жителите на Сеута и да гарантира, че въоръжените сили ще останат разгърнати, за да подкрепят населението.

В кратко изявление Роблес настоя, че случилото се в края на юли не бива да се повтаря: "Сеута и Мелиля са изцяло испански“, заяви тя, като същевременно изтъкна работата на войските, разгърнати през последните 11 дни.

"Хората в Сеута трябва да знаят, че въоръжените сили ще бъдат до тях. Няма да ги изоставим“, увери тя.

Според анализатори това послание е имало за цел не само да успокои хората и да разсее страховете им на фона на слуховете за нов опит за масово навлизане на мигранти през този уикенд, но, което е по-важно, е било насочено и към Мароко.

Мароко има претенции

Мароканският министър на правосъдието Абделатиф Уахби публично представя Сеута и Мелиля като териториална претенция на Мароко

В интервю за саудитския канал Asharq News във вторник мароканският министър на правосъдието заяви, че дебатът относно контрола над двата автономни града е "нерешен въпрос“.

Уахби посочи, че въпросът за Сеута и Мелиля "остава на дневен ред“ по време на срещите между представители на Испания и Мароко.

Докато Мароко отново повдига тази деликатна тема, страната все още не е актуализирала данните за загиналите или изчезналите на своя територия след миграционната криза.

Уахби разкритикува Мадрид за това, че "приема“ и "узаконява“ мигранти, пристигащи нередовно на негова територия, докато, по думите му, Рабат се опитва да предотврати напускането им на Мароко.

Положението на непълнолетните

Интервюто, дадено в Саудитска Арабия, идва почти две седмици след миграционната криза в Сеута, като въпросът за положението на намиращите се в града непълнолетни мароканци остава сред нерешените проблеми между Мадрид и Рабат.

Министърът призова за връщането им в Мароко и настоя, че те трябва да се съберат отново със семействата си. "Ние не изоставяме децата си. Искаме и настояваме децата ни да се върнат в Мароко“, заяви той категорично.