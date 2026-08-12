Прокуратурата задържа мъж за тежка телесна повреда на дете

Прокуратурата повдигна обвинение и задържа 24-годишен мъж за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно дете в условията на домашно насилие в село Новачене, съобщиха от Апелативната прокуратура - София.

Под ръководството и надзора на Районната прокуратура - Ботевград е започнало разследване по досъдебно производство за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице при домашно насилие.

Според събраните до момента данни на 11 август 2026 г. в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са събрани достатъчно доказателства, които според прокуратурата дават основание да се предполага съпричастност на 24-годишния мъж към извършеното деяние. Установено е още, че пострадалото дете и обвиняемият живеят в едно домакинство, поради което случаят се разглежда като престъпление, извършено в условията на домашно насилие.

Детето е транспортирано за лечение в София. Очаква се етапна епикриза, която да бъде приложена към материалите по делото.

Прокурор от Районната прокуратура - Ботевград е постановил мъжът да бъде привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. За престъплението законът предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода.

По-рано детето беше прието в тежко състояние в държавната болница "Д-р Стамен Илиев" в Монтана. След като беше стабилизирано, в следобедните часове то беше транспортирано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи пред БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.