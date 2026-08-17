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МЗХ започва проверки за опазване на земеделските земи и горските територии

Промяната на предназначението на обработваема земя се допуска по изключение

17.08.2026 | 09:33 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) започва проверки от днес на територията на цялата страна за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. 

Мярката е част от действията на ръководството на МЗХ за засилване на контрола върху правомерното им използване.

В обхвата на инспекциите ще попаднат дейности, свързани с добив на подземни богатства и други случаи, при които се засягат земеделски земи или горски територии и е необходимо спазването на специални законови режими. 

Целта е да се установи законосъобразността на извършваните дейности, да се предотврати увреждането на земите и да се ограничат негативните последици върху тях. Контролът ще има както превантивен, така и последващ характер. 

Проверките ще се извършват от компетентните структури на Министерството, синхронизирано със съответните ведомства и институции, съобразно техните правомощия.

Съгласно Конституцията на Република България земята е национално богатство и се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Промяната на предназначението на обработваема земя се допуска по изключение при доказана нужда и при условията и по реда, определени със Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Закона за горите.

При установяване на нарушения ще бъдат предприемани предвидените в закона действия, включително административно-наказателни мерки по реда на ЗОЗЗ и Закона за горите, предупреждават от МЗХ. 

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