Получаваме останките на цар Самуил срещу ценности, иззети по време на Първата световна

България и Гърция са напът да осъществят мащабен обмен на изключително важни културно-исторически артефакти. Това стана възможно след повече от десетилетие на интензивни дипломатически преговори, написа атинското издание "Катимерини".

В рамките на споразумението Гърция ще предаде на българската страна тленните останки на цар Самуил, управлявал България от 997 до 1014 г. Те бяха открити през 1965 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата "Свети Ахил" в Преспа, а към момента се пазят в Музея на византийската култура в Солун.

В отговор България ще възстанови на съседката си ценни църковни реликви, иззети по време на Първата световна война от манастира "Панагия Икосифиниса" в планината Кушница (Пангей) и обителта "Свети Йоан Предтеча" край Сяр.

Планираната размяна е резултат от над 10 години дипломатически разговори зад кулисите между София и Атина.

Базиликата "Свети Ахил", разположена на едноименния остров в Голямото Преспанско езеро, е издигната в края на X или началото на XI век и традиционно се свързва с цар Самуил, превърнал този регион в политически и духовен център на своето царство.