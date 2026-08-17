Сградите от "Баба Алино" остават без ток и вода

Сградите от “Баба Алино” във Варна ще останат без електрозахранване и водоснабдяваме, а необходимите действия за това вече са предприети.,

Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Информацията идва от регионалният министър Иван Шишков, който заедно с кмета на Варна Благомир Коцев даде брифинг след проверка на незаконните постройки.

“Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство. Много институции досега са участвали в това беззаконие и се надявам сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради“, каза Шишков.

Министърът добави, че има 230 актове за сгради, които нямат подробен устройствен план. “Тези постройки не е трябвало да получават удостоверение за търпимост”, каза още Шишков.

Той призова кмета на Варна Коцев да оттегли и отмени допускането на ПУП.

“Още през 2025 г. общината поиска спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството. ВиК-Варна и “ЕРП Север“ отказаха, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки. За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната”, добави Благомир Коцев.

“Към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. 12 от сградите вече са със заповеди за премахване, а за още 8 предстои да се издадат заповеди също”, каза още кметът на Варна.

Според него до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат със заповеди за премахване.