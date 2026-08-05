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Образуваха 12 дела за премахване на сгради в местността Баба Алино

Те са по жалби срещу заповеди на кмета Благомир Коцев

05.08.2026 | 11:03 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби на "Форест клуб Варна" ООД и "Венедикт 02" ЕООД срещу събарянето на сгради в местността Баба Алино, съобщиха от съда. 

Жалбите са срещу заповеди на кмета Благомир Коцев от юни тази година, с които е разпоредено премахването на строежи – 12 многофамилни жилищни сгради с повече от 40 апартамента в тях.

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Жалбоподателите искат отмяна на заповедите на кмета като незаконосъобразни.

Със свои разпореждания съдът остави жалбите без движение, за да бъдат отстранени нередности в тях.

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