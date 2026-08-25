Новият тенис комплекс Grand Court Tennis Club в „Св. св. Константин и Елена“ посрещна 18-ото издание на турнира за смесени двойки

На 22 и 23 август талант, страст и силен спортен дух завладяха новите модерни кортове в курорта – Grand Court Tennis Club, в един от най-красивите морски комплекси в България, „Св. св. Константин и Елена“. В 18-ото издание на традиционния турнир за смесени двойки – аматьори, участие взеха тенисисти от цяла България и чужбина, които се насладиха на новата тенис база.

След два дни на интензивни, емоционални и изключително оспорвани мачове, титлата и първото място бяха завоювани от най-добре сработения тандем в турнира. Шампионите вдигнаха златната купа, след като демонстрираха перфектна техника и отлична синхронизация на корта.

Сребърните отличия и второто място останаха за техните подгласници, които изиграха изключително достойни мачове. Те оставиха своя отпечатък с динамична игра и завидна упоритост, с което доказаха, че любителският спорт е колкото за победа, толкова и за удоволствие и взаимно сътрудничество.

Тази година турнирът привлече участници от различни възрастови групи и нива на умения, което направи надпреварата в новия комплекс още по-цветна и интересна за публиката.

Всички финалисти и отлично представили се участници получиха купи, осигурени от Община Варна – дирекция „Спорт“, както и страхотни предметни награди и ваучери за почивка, предоставени от партньорите на събитието: хотел „Приморски“, А1 и Aquahouse Thermal & Beach.