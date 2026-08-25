Над 100 малки населени места повишават готовността си за реакция при пожари

В разгара на лятото и активния пожароопасен сезон Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) провежда мащабна инициатива за повишаване на готовността за реакция при пожари в над 100 по-малки населени места в страната. Проектът обхваща градове и села в областите Благоевград, София-град и София област, Хасково, Ловеч и Пазарджик и поставя акцент върху превенцията, подготовката и способността на местните общности да предприемат адекватни първоначални действия при възникване на пожар. Инициативата се реализира с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК и е част от партньорството с НАДРБ за повишаване на устойчивостта и готовността на местните общности при бедствия.

В рамките на проекта в малките населени места се изграждат противопожарни депа, оборудвани с необходимите средства за работа на местни гасачески групи. Паралелно с това до хората достигат информационни материали с практически насоки за превенция на риска от пожари и за организация на действията на спонтанни доброволци при възникване на извънредна ситуация.

Особен фокус се поставя и върху подготовката на хората, които имат ключова роля в първите минути след възникването на пожар. НАДРБ провежда обучения на кметове на кметства и представители на местните администрации за първоначални действия и организация при горски пожари.

„Когато възникне пожар, доброволците често са сред първите на терен и имат важна роля за защитата на хората, домовете и природата. Но нашата работа не започва и не приключва с реакцията при самия инцидент. Инвестицията в превенция, подготовка и знания е най-ефективният начин да опазим хората и населените места. Затова за нас е особено важно да достигнем и до по-малките градове и села, където добрата организация и наличното оборудване могат да бъдат решаващи в първите минути на един пожар“, коментира д-р Ясен Цветков, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България.

Инициативата се реализира със средства от дарението в размер на над 100 000 евро, предоставено от Фондацията на Кока-Кола ХБК на НАДРБ през 2025 г. в подкрепа на борбата с горските пожари в България. С тази подкрепа се осигуряват високопроходими противопожарни автомобили, специализирано оборудване и инструменти за работа на терен, изграждат се противопожарните депа и се реализират информационни инициативи за повишаване на готовността на обществото при бедствия.

„За нас истинската стойност на едно партньорство се измерва с дългосрочния ефект, който то оставя в общностите. Затова заедно с НАДРБ насочваме усилията си не само към осигуряването на необходимото оборудване за реакция при пожари, но и към превенцията и подготовката на хората. Вярваме, че когато местните общности разполагат едновременно със знания, организация и подходящи средства, те могат да бъдат много по-подготвени да реагират в критичните първи минути. Именно това е устойчивият резултат, който искаме да постигнем с подкрепата си“, коментира Лилия Велинова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.

Партньорството между НАДРБ и Кока-Кола ХБК продължава и с инициативи за изграждане на практически умения за реакция при извънредни ситуации. По-рано тази година експерти и спасители от НАДРБ проведоха специализирани обучения за служители на Кока-Кола ХБК България, посветени на действията при бедствия и извънредни ситуации, подготовката на евакуационна раница и оказването на първа долекарска помощ.

За Кока-Кола ХБК

Кока-Кола ХБК е компания за производство и дистрибуция на бързооборотни потребителски стоки, фокусирана върху растежа, и стратегически партньор за бутилиране на The Coca-Cola Company. Ние създаваме моменти, които носят свежест на всички, като същевременно създаваме стойност за нашите партньори и подкрепяме социално-икономическото развитие на общностите, в които оперираме. Водени от визията си да бъдем водещият партньор за напитки 24/7, предлагаме напитки за всеки повод и по всяко време на денонощието, като заедно с нашите клиенти обслужваме 760 милиона потребители в 29 държави.

Нашето портфолио е сред най-силните, разнообразни и гъвкави в индустрията за напитки, включвайки водещи марки в категориите газирани безалкохолни напитки, газирани напитки за възрастни, сокове, води, спортни и енергийни напитки, студен чай, кафе и премиум алкохолни напитки, както и снаксове като допълнителна категория. Сред нашите брандове са Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Caffè Vergnano, Valser, FuzeTea, Powerade, Cappy, Monster Energy, Finlandia Vodka, The Macallan, Jack Daniel’s и Plazma.

Насърчаваме открита и приобщаваща работна среда за нашите над 33 500 служители и вярваме, че положителното въздействие върху околната среда е неразделна част от бъдещия ни растеж. Нареждаме се сред лидерите в световната индустрия за напитки по показатели за устойчиво развитие, включително в класациите Dow Jones Best-in-Class Indices, CDP, MSCI ESG, FTSE ESG и ISS ESG.

Акциите на Coca-Cola HBC се търгуват на Лондонската фондова борса (LSE: CCH) и на Euronext Athens (Euronext Athens: EEE).

За повече информация посетете https://bg.coca-colahellenic.com.

За Националната Асоциация на Доброволците в Република България

Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) е създадена през 2014 г. като национална организация, която обединява, представлява и подкрепя доброволни формирования и организации от цялата страна. Асоциацията работи за развитието на доброволчеството при бедствия, защитата на интересите на доброволците и изграждането на по-подготвени и устойчиви местни общности.

НАДРБ работи в активно партньорство с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, общините, професионалните служби, бизнеса и гражданския сектор. Асоциацията подпомага подготовката, оборудването и развитието на доброволните формирования, организира обучения и учения, реализира национални и международни проекти и инициативи и подкрепя координацията на доброволчески ресурс при мащабни бедствия и извънредни ситуации.

Важна част от дейността на НАДРБ е насочена към превенцията и подготовката преди възникването на бедствие. Асоциацията реализира обучения и информационни кампании за деца, граждани, доброволци и представители на местната власт, подкрепя уязвими групи и работи за изграждането на местен капацитет за първоначална реакция при бедствия, включително в малките и отдалечени населени места.

През годините доброволци и формирования от мрежата на НАДРБ са участвали в реакцията при множество пожари, наводнения и други бедствия в България и зад граница. Паралелно с оперативната дейност Асоциацията работи за подобряване на подготовката и условията за работа на доброволците, развитие на нормативната среда, привличане на нови доброволци и утвърждаване на доброволчеството като важна част от системата за защита при бедствия.

Мисията на НАДРБ е да допринася за изграждането на общество, в което доброволците, професионалните служби, институциите, бизнесът и гражданите работят заедно – преди, по време и след бедствието.

За допълнителна информация: https://navrb.bg/.