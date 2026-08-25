Полицията го търси, а Стоян Колев е на живо във Facebook

Докато МВР го търси - избягалият от домашен арест Стоян Колев е на живо в Тик Ток. Малко след 12 часа живото излъчване се гледа от над 6000 души.

Скандалният инфлуенсър е в разговор с друг мъж.

"Какво има за мен? Ще избягам по боксерки към Гърция. М6 и КГБ искат да ме изчаткат", каза той.

По думите му той е извън граница, може да се предаде и след седмица, но му било кеф от извършеното. Според казаното от него той е избягал с помощта на млада дама, а двамата били "Бони и Клайд".

В гривната на Стоян Колев няма нужното устройство за проследяване

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира пред журналисти изчезването на инфлуенсъра Стоян Колев, който би трябвало да е под домашен арест.

По думите му по случая работят от ОДМВР-Бургас.

"Интересно е защо в гривната му няма устройство за проследяване. Ще изясним този въпрос", обърна внимание министърът "Ще го установим, нямам никакво съмнение, работят активно колегите."

Колев е успял да избяга от жилището си, въпреки че е бил поставен под домашен арест.

На 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния мъж. Той е предаден на съд за две деяния за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължавано престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала "Тракия", област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители. 39-годишният мъж е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала "Тракия", управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.