Димитър Стоянов: Иран проведе хибридна операция, подпомогнат от българските политици

Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление одпомагана от български политици.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов пред журналисти преди парламентарната Комисия по отбрана.

"За съжаление резлутата го виждаме какъв е. . Тази хибридна операция ще продължи", добави той.

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По думите му американските военни самолети са напуснали "Безмер" така, както е било планирано.

"Ние имахме предварителна информация, просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп се спази", обясни той.

Той отново повтори, че позицията на Иран относно българия е хибридна операция, подпомогната от опозиционните сили и заяви, че трябва да има по-голяма отговорност сред българските политици, когато "коментират по безотговорен начин тези позииции".

Вчера Иран отправи нова заплаха към България. Говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви по време на брифинг днес, че Техеран е информиран за напускането на американските самолети цистерни от България. Той подчерта, че Иран няма проблем с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване за действия срещу страната като съпричастност към евентуална агресия.

Той отново намекна за потенциалните последствия, като заяви, че никоя държава няма причина да се притеснява от Иран, освен ако не предостави своя територия и инфраструктура за нападение срещу Ислямската република.

Иранският говорител посочи, че Техеран си запазва правото да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака. Той добави, че страната няма да прави отстъпки при защитата на своята сигурност и териториална цялост.